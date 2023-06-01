俳優の舘ひろし（76）が21日放送のTBS系「日曜の初耳学」（日曜後10・00）に出演し、一族が皆、医者だと明かした。舘と、インタビュアーの塾講師でタレントの林修もともに愛知県名古屋市出身。しかも、舘が千種高校、林が東海高校と、県内でもトップクラスの進学校、ともにラグビー部出身という共通点もある。林は、高校生の時に、千種高校と「何試合かやりました」と話していた。また、林から「一族お医者さまだらけの」と