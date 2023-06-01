アクシデントを乗り越え、大仕事をやってのけた。昨年9月7日にヨークのガロウビーS（リステッド）で道中、進路が狭くなって落馬、競走中止となったアルメラクは復帰2戦目。11番枠から道中、馬群で脚をためるとメンバー3位の上がり3F34秒19をマークし、鼻差で勝ち切った。徐々に内に入れて進路を確保する巧みなコース取り。初コンビのマーカンドは引き揚げてくる際に場内アナウンスで勝利を確認し「最初にジム（クローリー）の