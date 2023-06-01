◇米女子ゴルフツアーメイヤー・クラシック最終日（2026年6月20日米ミシガン州ブライズフィールドCC＝6611ヤード、パー72）首位と5打差の7位から出た山下美夢有（24＝花王）が9バーディー、1ボギーの64をマークし、通算17アンダーで並んだロッティ・ウォード（22＝英国）とのプレーオフを制し、今季初優勝を飾った。昨年の11月メイバンク選手権以来のツアー3勝目。今季日本勢初勝利となる。圧巻のバーディーラッシュだ