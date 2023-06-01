22日午前5時5分ごろ、大阪府、兵庫県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は兵庫県南東部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは2.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、大阪府の能勢町、兵庫県の三田市です。【各地の震度詳細】■震度1□大阪府能勢町□兵庫県三田市気象庁の発表に基づき、地