モリンガの種植えに協力した各企業からの参加者＝１７日、開成町牛島二酸化炭素（ＣＯ２）吸収量が高く、栄養豊富な「スーパーフード」としても注目を集めるモリンガの普及に向けたプロジェクトが神奈川県開成町で進められている。環境保全に取り組む市民団体が中心となって栽培を進め、町民約１万８千人分の年間ＣＯ２排出量を賄う本数を将来目標として掲げる。代表の井上拓美さん（４３）は「温暖化対策や環境問題に対しての意