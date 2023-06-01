【モデルプレス＝2026/06/22】櫻井翔が総合司会を務める日テレ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2026」（7月4日13時30分〜22時54分）のシャッフルメドレーに参加するアーティストが解禁された。【写真】目黒蓮、スーツ姿で“家族”と団らん◆「THE MUSIC DAY」シャッフルメドレー参加アーティスト解禁「THE MUSIC DAY」恒例目玉企画の「シャッフルメドレー」が決定。NEWS、timelesz、中島健人、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man