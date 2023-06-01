◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―５中日（２１日・東京ドーム）巧みなインハイさばきも淡々とダイヤモンドを一周する姿も、泉口らしかった。ライナーは右翼席前列に消えた。「うまく反応できました」。１―０の４回２死。胸元に食い込むスライダーをバットに乗せた。４月８日の広島戦（マツダ）以来、７４日ぶりの４号ソロで好投していた井上を援護した。４回裏の攻撃前にＷ杯・サッカー日本代表がチュニジアに４―０で勝利した