◇セ・リーグ広島2―1ヤクルト（2026年6月21日神宮）広島が僅差の接戦を逃げ切り、交流戦明け最初のカードを勝ち越した。岡本が6回1失点でチームトップの6勝目。打の殊勲は「5番・サード」で2試合ぶりに先発復帰した小園だ。5回2死一、二塁の好機に左翼線へ先制の2点二塁打。高橋の外角高め直球を捉え「コンパクトに打ち返すことができた。先制できて良かった」と白い歯をのぞかせた。先発を外れた前日20日は、3点を追う