◇セ・リーグ広島2―1ヤクルト（2026年6月21日神宮）広島・名原が、好守で岡本を救った。3回2死一、三塁で、右翼線に上がったサンタナの詰まった飛球を、俊足を飛ばしてスライディング好捕。「飛球が上がった瞬間にスタートが切れたので、ギリギリだったけど一直線に入れた。岡本を助けられて良かった」と汗を拭った。1番打者として5打数無安打に終わっても「打てないといろいろ考えるけど、もともとは守備と走塁の選手