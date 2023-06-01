◇セ・リーグ広島2―1ヤクルト（2026年6月21日神宮）広島・岡本駿投手（24）が21日、チームトップの6勝目を挙げた。ヤクルト戦で、6回を3安打1失点の好投。自慢の制球力で要所を締め、小園海斗内野手（26）の左翼線適時二塁打で挙げた5回の2点を、救援陣とともに守り抜いた。神宮での同カード勝ち越しは昨年5月以来。4位DeNAとゲーム差なしに迫り、新井貴浩監督（49）は、試合をつくった2年目右腕を「本当にナイスピッチン