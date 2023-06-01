リンクをコピーする

《東京競馬出来事＆制裁》【騎手変更】▽上野（20日阪神1Rで落馬負傷）→1R高田▽水沼（20日阪神1Rで落馬負傷）→8、12R佐藤【過怠金】▽3R…小林脩1万円（向正面でのムチの使用法）▽12R…江田照5万円（発走後内斜行）【戒告】▽6R…ゴンサルベス（直線外斜行）