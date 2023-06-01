◇パ・リーグオリックス3―5西武（2026年6月21日京セラドーム）オリックスには痛い敗戦となった。3回まで無安打に抑えていた九里が4回に突然の炎上。小島、平沢に適時打を浴び、なお2死一、二塁から渡部には左越えの特大3ランを浴びての5失点。このビッグイニングが最後までのしかかった。「最少失点で踏ん張らなければいけない場面で大量失点してしまい、相手に流れを渡してしまいました。チームに申し訳ないです」。自