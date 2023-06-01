◇セ・リーグ広島2―1ヤクルト（2026年6月21日神宮）コンディション不良で2試合連続ベンチ外だった広島・高が“復帰登板”でスコアボードにゼロを刻んだ。1点優勢の7回に2番手として救援。安打と死球で1死一、二塁を招いたものの、長岡を力のある直球で中飛に仕留めると、途中出場のモンテルもフォークで中飛に斬った。「いろんな球種を使いながら抑えられて良かったし、久々の登板で無失点で帰って来られて良かった」と