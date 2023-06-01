◇セ・リーグ中日5―3巨人（2026年6月21日東京ドーム）中日が一丸姿勢で逆転勝ちし、6カードぶりの勝ち越しを決めた。井上監督は「みんな集中して、なかなか点数が取れない中で、この回だとやってくれた」とナインを称えた。ハイライトは0―3の8回だった。安打と敵失などで1死一、三塁で細川がチーム23イニングぶりの得点となる右前適時打。その後2死一、二塁で高橋周も右前適時打で続き、四球を挟んで2死満塁で代打・阿