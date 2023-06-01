＜ニッカンスポーツ・コム／芸能番記者コラム＞女優でモデルの岡本多緒（41）が今年のカンヌ映画祭で最優秀女優賞を獲得した。ダブル受賞となった仏女優ビルジニー・エフィラと共同主演した「急に具合が悪くなる」（濱口竜介監督）での演技が評価された。舞い上がっても良さそうなものだが、帰国会見では「現実味がわいておりません。一生わくことはないんじゃないかな」と淡々と話した。パリやニューヨークでトップモデルとして活