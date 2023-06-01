7月4日13時30分より放送される音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』（日本テレビ系）の番組企画『シャッフルメドレー』に参加するアーティストが発表された。 （関連：SixTONESは答えもゴールも決まっていない世界を歩き続ける6周年の歴史を表現したアリーナツアーを振り返って） 今回は、NEWS、timelesz、中島健人、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japanが参加する