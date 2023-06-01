◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組日本4―0チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）中村は初戦に続き存在感を放った。前半4分、左を突破してクロスを供給。MF鎌田の先制点をアシストし「縦の突破は、ずっと磨いてきた部分もあった。あの場面では迷わなかった。結果につなげられたというのは本当に良かった」と話した。膝の負傷でベンチ外となったMF久保に送る歓喜の「Kポーズ」も披露。「自分が点を取ったらやるってな