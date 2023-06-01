◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組日本4―0チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）伊東が絵に描いたような3人目の動きで、中央をこじ開けた。後半24分、田中の縦パスを上田がフリック（ダイレクトで軽くボールに触れて軌道を変えるプレー）。背番号14がその浮き球に素早く反応し、スッと追走する相手DFの前に体を入れた。「フリックが来るかなと思ったら来たので、うまく抜け出して決められて良かった」練習通りの