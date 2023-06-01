現地６月20日、北中米ワールドカップ・グループＦの第２戦で日本代表はチュニジア代表と対戦し、４−０の快勝を収めた。開始４分に中村敬斗のアシストから鎌田大地が先制点を挙げると、31分にはカウンターから上田綺世が強烈なミドルショットをねじ込んで２−０。後半はやや攻めあぐねたが、69分に上田のパスに抜け出した伊東純也がダメを押し、さらに83分には上田のループヘッドで４点目を決める。過去最多＆アジア歴代最多と