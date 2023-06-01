開催：2026.6.22 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 2 - 1 [ジャイアンツ] MLBの試合が22日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとジャイアンツが対戦した。 マーリンズの先発投手はライアン・グスト、対するジャイアンツの先発投手はローガン・ウェブで試合は開始した。 2回裏、4番 カイル・ストワーズ 初球を打ってセンターへのホーム