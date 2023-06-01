◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組日本4―0チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）長友は5大会連続出場の自身にとっても第2戦の勝利は初めて。出番はなかったが「5度目の正直を突破できて良かった」と喜んだ。17日の練習前には自身の提案で選手ミーティングを実施。チームの引き締めに成功し「今日は絶対問題ない、という確信のようなものはあった」と胸を張った。W杯1試合最多4点を挙げたチームには「力があるという