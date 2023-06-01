［北中米W杯グループステージ第２節］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ現地６月20日に開催された北中米ワールドカップのグループステージの第２節で、日本代表はチュニジアと対戦。過去最多得点を奪い、４−０で圧勝した。序盤から押し込んだ日本は４分に見事な連係から鎌田大地がネットを揺らすと、完全に試合を掌握。攻守で圧倒し、怒涛のゴールラッシュを披露した。相手のチュニジアは、第１