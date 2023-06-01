◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組日本4―0チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）瀬古のうれしいW杯デビュー戦は、後半33分から冨安に代わって3バックの右に入った。初戦のオランダ戦を前に主将の遠藤が負傷離脱。所属クラブでは中盤の底で試合経験を積んでいるだけに、ボランチ起用の可能性も高まっていたが、この日は本職の最終ラインに入って逃げ切りに貢献。「いつもやっているポジションなので、そこまで考える