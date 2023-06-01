スペイン代表は現地時間21日、FIFAワールドカップ2026・グループH第2節でサウジアラビア代表を4−0で破った。試合後、スペイン代表FWラミン・ヤマル（バルセロナ）が『DAZN』を通して試合を振り返った。試合は序盤の10分、ペナルティエリア左のスペースに侵入したFWミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）の折り返しをFWラミン・ヤマル（バルセロナ）が押し込み、スペイン代表が先制。21分と24分にはオヤルサバルが得点を奪