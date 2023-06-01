［北中米W杯グループステージ第２節］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ2026年６月20日（日本時間21日）、日本代表は北中米ワールドカップのグループステージ第２戦でチュニジアと対戦し、４−０で快勝した。過去７大会の第２戦は１勝３分３敗。決して良いとは言えない成績だったが、日本は“第２戦の壁”を見事に打ち破った。では、オランダとの初戦を終えたチームは、この一戦にどう向き合ってき