スペイン代表FWミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）が、1966年のイングランド大会以降のFIFAワールドカップでは、歴代2人目となる記録を達成した。FIFAワールドカップ2026・グループH第2節が現地時間21日に行われ、スペイン代表はサウジアラビア代表と対戦。試合は序盤の10分、ペナルティエリア左のスペースに侵入したオヤルサバルの折り返しをFWラミン・ヤマル（バルセロナ）が押し込んでスペイン代表が先手を取ると、2