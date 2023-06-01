◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組日本4―0チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）長所を重んじた指導が、真のストライカーを育んだ。茨城・鹿島学園高で上田を指導した鈴木雅人監督は振り返る。「点を取るという本人の強い意識がもともとあったので、ガミガミ言わずに自由にプレーをさせていた。守備には目をつぶりながらも、この子の良さは点を取ることだと尊重していた」。入学当初は目立つ存在ではなかったものの