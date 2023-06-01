日本時間６月21日に行なわれた北中米ワールドカップ第２戦のチュニジア戦は、４分に決めた鎌田大地の先制点を皮切りに、31分に上田綺世、69分に伊東純也が追加点を挙げ、とどめは再び上田がゴール。日本は４−０で快勝し、勝点を４に伸ばした。エルベ・ルナール監督が突如率いることになったチュニジアはやはり序盤、ハイプレスを仕掛けてきた。チーム本来の特性もそうだが、この野心的な指揮官ならば、相手に一泡吹かせようと