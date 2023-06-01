◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組日本4―0チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）一人一人とハイタッチを繰り返し、ねぎらうように言葉をかけた。左腕にはキャプテンマーク。オランダとの第1戦で出番がなかった板倉が主将として初めて出場し、勝利の瞬間をピッチで迎えた。「難しいと言われていた2戦目。チーム一丸となって戦えた結果だと思う」。完封勝利は10年南アフリカ大会のカメルーン戦以来、実に4大会16試合