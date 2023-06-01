【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻井翔が総合司会を務め、7月4日に放送される音楽の祭典『THE MUSIC DAY 2026』より、恒例の目玉企画「シャッフルメドレー」が決定。参加アーティストが解禁となった。 ■「シャッフルメドレー」参加アーティスト NEWS timelesz 中島健人 King & Prince SixTONES Snow Man なにわ男子 Travis Japan 6月23日放送の『夜の音』では、豪華出演アー