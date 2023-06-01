◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組日本4―0チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）DF鈴木淳、DF瀬古、MF鈴木唯、FW後藤がW杯デビューを果たした。後半29分から出場した鈴木淳は左ウイングバックで奮闘。クローザーとして無失点勝利に貢献し「しっかりと役割は果たせたかなと思う。大声援の中でやれるのは凄く幸せなこと。小さい頃からの夢がかなって、とてもうれしい」と喜びを口にした。スウェーデン戦の出場にも意