旭川市で女子高校生を橋から転落させ殺害した罪などに問われている内田梨瑚被告（23）の裁判では、2026年6月22日に判決が言い渡されます。内田被告は初公判で、殺人罪などについて否認していて、裁判の争点は、殺人の実行行為や殺意があったのかどうか、共犯者との共謀の有無などです。 「娘の姿はあまりにも残酷で、家族はその場で泣き崩れた」 6月8日の裁判では、意見陳述で女子高校生の父親が出廷。内田被告を見ながら娘へ