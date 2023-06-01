◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組日本4―0チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）【ズバッと採点CHECK坂本寛人】数字には表れない背番号10の献身性が、森保ジャパンの組織力を物語っている。初戦のオランダ戦に続き、MF堂安が守備で高い貢献度を示した。印象的だったのは後半13分の2つの場面。ショートコーナーから自ら上げたクロスは目の前でブロックされたが、素早い切り替えでセカンドボールに反応。カウンター