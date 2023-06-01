旭川市で女子高校生を橋から転落させ殺害した罪などに問われている内田梨瑚被告（23）の裁判では、2026年6月22日に判決が言い渡されます。すでに懲役23年の判決が確定している小西優花受刑者は5月27日、証人として出廷しました。小西受刑者は、ベージュの長そでシャツに紺色の長ズボンで、髪を一つにまとめた姿で宣誓。内田被告との間にはパーティションが設置され、お互いの姿は見えない状態で証言しました。 「梨