◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組日本4―0チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）日本代表を離脱した遠藤は自身のX（旧ツイッター）を更新。今大会初白星を挙げたチームを「素晴らしい。次も勝とう」と称えた。引き分けに持ち込んだ第1戦オランダ戦後にもXで「よく追いついた。次勝とう」と仲間にエールを送っていた。試合後の円陣ではメンターとして同行するMF南野が遠藤のユニホームを掲げる姿もあった。