◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組日本4―0チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）ゴール裏に向かって背中を誇示した。背番号18がまばゆいフラッシュを浴びる。1―0の前半31分、FW上田がW杯初得点を決めた。敵陣でDF板倉の縦パスを受けると、じっくりと狙いを定める。ペナルティーエリア右角付近から右足一閃（いっせん）。DFの股下を通す強烈なミドルシュートを叩き込んだ。「今までのゴールとは、喜びも成果も背負っ