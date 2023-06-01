◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組日本4―0チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）メキシコで日本が世界を驚かせたのは、得点王に輝いた釜本邦茂さん（故人）の活躍で銅メダルを獲得した68年のメキシコ五輪。チュニジア戦のスタンドでは同五輪代表だった松本育夫さん（84）が見守った。先人たちの歴史を引き継いだ日本がピッチで躍動。その象徴の一人が上田だ。松本さんは「（1点目は）釜本の全盛期のシュート、それ