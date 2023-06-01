◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組チュニジア0−4日本（2026年6月20日モンテレイ）チュニジアは痛恨の2連敗を喫し、1次リーグ敗退が決まった。新体制で挑んだ一戦で序盤から攻め込まれ、勝機を見いだせず。5失点で敗れた14日のスウェーデン戦後に就任したルナール監督は「私たちが期待していたパフォーマンスではなかった。残念ながらこの2試合目のスコアは重いものです」と肩を落とした。意地を見せたい3戦目はオラ