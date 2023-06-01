◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組日本4―0チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）鈴木彩が10年南アフリカ大会初戦のカメルーン戦以来の完封勝利に貢献した。格下相手に慢心はなかった。守備陣は最後まで集中を切らさず、枠内シュートは0本に抑えた。守護神は「クロス対応の判断のところは迷いなくできた」と冷静に対応。さらに、高精度のロングフィードでチャンスを演出するなど、「相手を引きつけてパスをしたり、