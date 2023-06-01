7月に台湾で開催されるワールドカレッジベースボールチャンピオンシップに出場する侍ジャパン大学日本代表の選考合宿は21日に神奈川県平塚市内で2日目を迎え、紅白戦2試合を行った。投手では今秋ドラフト1位候補の青学大・鈴木（4年）がNPB12球団、メジャー7球団スカウトの前で最速153キロの直球を軸に2回3安打無失点、2奪三振と好投した。2年連続の代表入りへ「素晴らしい選手が集まっているけど、いいアピールができた」と自