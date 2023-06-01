元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が20日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。タレント指原莉乃（33）と一緒に映画「プラダを着た悪魔2」を鑑賞したと明かした。今週のゲストは元TBSのフリーアナ堀井美香（54）。堀井も同映画を鑑賞したといい、2人はその話題で盛り上がった。田中は映画館でポップコーンを食べる派だという。指原と映画を鑑賞した際もポップコー