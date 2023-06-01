◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組日本4―0チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）田中は今大会初先発で2得点に絡んだ。開始4分に中央でパスを受けて左サイドに展開してMF鎌田の先制弾の起点になると、後半24分にはMF伊東が決めたチーム3点目につながる絶妙な縦パスをFW上田に通した。「自分たちがW杯第2戦をなかなか勝てていないというのは分かっていた。非常にいい勝ち点3」。森保ジャパンをけん引してきた幼なじみ