元TBSのフリーアナ堀井美香（54）が20日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）にゲスト出演。洋画は吹き替えで鑑賞すると明かした。パーソナリティーの女優田中みな実（39）が映画「プラダを着た悪魔2」を鑑賞したと明かした。堀井は「私は吹き替え版で見たんですけど。映画は吹き替えでしか見られないんですよ。吹き替えを選んでいる」と切り出した。田中から「声の勉強として吹き