人口が集中する首都圏で大地震が起きれば、甚大な被害が出ると予想される。特に「電気火災」は影響が大きい。対策を急がねばならない。政府は、首都直下地震の減災目標を定めた基本計画を１１年ぶりに改定した。最大死者数を１・８万人、全壊・焼失棟数を４０万棟と想定し、今後１０年間の取り組みによって、被害をその半分以下に抑えるという目標を掲げた。前回の計画では、想定される死者数が２・３万人、全壊・焼失棟数が