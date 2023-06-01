俳優の吉満寛人（65）、森岡豊（53）、福澤重文（50）による演劇ユニット「G3ユニット」の第2回公演「三人の父親」が17日、東京・新宿シアタートップスで開幕した。本作は母を亡くしたヒロインのもとに集まった生みの親（森岡）と育ての親（福澤）、そして突如現れた本当の父親を名乗る謎の男（吉満）が織りなす苦笑系喜劇。共演には、加村真美、水石亜飛夢、富田翔、平田裕香、岡本あつこ、彩輝なお、小川夏鈴ら実力派俳優が