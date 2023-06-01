［論点皇位継承］皇族数の確保を巡り、女性皇族が結婚後も身分を保持する案は了とした。その点を可能にする法改正はやらなければならない。もう一つの案である旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案は、理解できず、こうした考えを与野党の全体会議でも主張してきた。この案を検討するのであれば、本来は「なぜ男系で継承しなければならないのか」という議論を先にやる必要がある。今の女性皇族が皇室に残っていただ