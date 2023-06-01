元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が20日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。かつてやりたかった仕事を明かした。今週のゲストは元TBSのフリーアナ堀井美香（54）。田中は映画「プラダを着た悪魔2」を鑑賞した話で盛り上がった。堀井が吹き替えで同映画を鑑賞したと明かすと、田中は「私は逆に字幕を付ける仕事をやりたかったので。今もちょっと憧れがあるんで