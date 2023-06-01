政府は２０３０年までに空港での税関手続きを完全電子化する方針を固めた。３０年に訪日外国人客を年間６０００万人に増やす目標の達成に向け、入国者の利便性を高める狙いがある。近く公表する「税関中長期構想２０３０」に盛り込む。日本に入国（帰国も含む）する場合、「携帯品・別送品申告書」の提出が義務付けられている。スマートフォンなどから電子申告する仕組みはあるが、紙での申告が半数近くを占めており、待機列が