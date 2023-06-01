［揺らぐ蜜月米イスラエル］＜１＞「もっと責任ある行動を取らなければならない」米国のトランプ大統領は１６日、フランスでの先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）の会場で、記者団を前にイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相を公然と批判した。親密な同盟関係にある米イスラエル間では、異例の場面だった。米国とイランは１４日、戦闘終結に向けた覚書の合意を発表した。レバノンでの停戦も盛り込まれたが、ネタニヤフ