元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が20日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。21年10月期のTBS系連続ドラマ「最愛」で共演した女優吉高由里子（37）の豹変ぶりを明かした。吉高は同作で主演を務めた。田中は「吉高由里子ちゃんは、直前までペラペラしゃべってんの。『トイレ行きたいな〜』とかいって。スタッフさんが『我慢できます？』と。『このシーン終わった